Сотруднику ДПС пригрозили убийством за застреленного при задержании нарушителя

Сотруднику ДПС, застрелившему 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева во время задержания в Мошково под Новосибирском, пригрозили убийством. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью.

Успокоить собравшихся смог глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев. Он попросил соотечественников ждать официальных итогов расследования.

Следственный комитет возбудил в отношении полицейского дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК России.

Ранее дядя погибшего от выстрела в голову Абдуллаева рассказал, что никакой попытки уйти от погони его племянник не предпринимал — он просто не слышал сирену и не видел «мигалки». Когда молодые люди сами спокойно остановились у заправки и пошли в туалет, на них, не представившись, набросились полицейские. Один из сотрудников ДПС достал табельное оружие и в ходе борьбы якобы случайно спустил курок.

30 мая стало известно, что Абдуллаев умер в больнице.