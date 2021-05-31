Названа причина погони за застреленным при задержании 19-летним нарушителем

Названа причина погони 29 мая в поселке Мошково под Новосибирском, в результате которой полицейский при задержании случайно выстрелил в голову 19-летнему нарушителю, азербайджанцу Векилю Абдуллаеву. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Инспекторы хотели остановить машину из-за тонировки, однако нарушитель не отреагировал на требование.

«Законное требование полиции об остановке транспортного средства водитель автомобиля Toyota Mark II не выполнил и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска», — рассказал собеседник.

По информации источника, после остановки Абдуллаев хватал лейтенанта полиции за форму, после чего тот достал табельное оружие.

Ранее сообщалось, что сотруднику ДПС, застрелившему 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева во время задержания в Мошково под Новосибирском, пригрозили убийством.

О произошедшем на трассе в районе поселка Мошково под Новосибирском стало известно в субботу, 29 мая. Сотрудники ДПС попытались остановить авто, но машина проехала мимо. После погони полиция прижала транспортное средство к обочине возле придорожного кафе. Абдуллаев, который был водителем машины, оказал сопротивление. Его знакомые попытались отбить товарища, но 38-летний инспектор достал пистолет и выстрелил. Полицейскому предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).