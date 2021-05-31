Азербайджанцы устроили митинг в Новосибирске после гибели задержанного

Азербайджанцы устроили в Новосибирске митинг в память о Векиле Абдуллаеве, случайно застреленном инспектором ДПС в ходе задержания. Видеозапись с места событий опубликована в сообществе «В Азербайджане» социальной сети «ВКонтакте».

На ролике видно не менее десяти автомобилей с прикрепленными к стеклам фотографиями погибшего. Перед колонной машин стоят мужчины — в руках они держат снимки Абдуллаева.

В сообществе «Только русские» уточняется, что митинг не был согласован с властями Новосибирска.

Глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Сахиб-оглы Бабаев опроверг возможные протесты и беспорядки из-за гибели 19-летнего азербайджанца. В разговоре с NGS.RU он сказал, что информация об этом является провокацией. «Я разговаривал вчера с людьми, которые занимаются похоронным процессом, никто выходить не собирается. Это вранье. На всякие агрессии и провокации мы не поддаемся. Но, конечно может быть, есть там кое-какие элементы», — добавил Бабаев.

30 мая стало известно, что в поселок Мошково Новосибирской области, где погиб Абдуллаев, приезжал отряд ОМОНа. Помимо появления спецподразделения Росгвардии, говорилось и о дополнительном обмундировании полицейских: местным силовикам раздали шлемы и бронежилеты.

По данным следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.