Арестован случайно застреливший россиянина полицейский

В Новосибирске арестован 38-летний старший инспектор ДПС, случайно застреливший 19-летнего молодого человека при задержании. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейскому переквалифицировали обвинение на статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после гибели задержанного. Прежде ему вменялось причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в поселке Мошково под Новосибирском вечером 28 мая инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления его личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний мужчина, знакомый задержанного.

Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы. 30 мая он скончался. Сообщалось, что погибший азербайджанец Векиль Абдуллаев.