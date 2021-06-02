Жители Новосибирска потребовали освободить застрелившего азербайджанца силовика

Жители Новосибирска создали петицию с призывом освободить из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, который выстрелил в голову 19-летнему азербайджанцу Векилу Абдуллаеву при задержании. Соответствующее обращение к прокурору Новосибирска опубликовано на сайте Change.org.

«Мы, граждане города Новосибирска, требуем освободить сотрудника госавтоинспекции города Новосибирска Гусева Александра <...>. И требуем тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержания и оказание сопротивления сотруднику ДПС!» — говорится в петиции.

На момент написания заметки обращение к прокурору поддержали свыше десяти тысяч человек.

Ранее 2 июня стало известно, что родственников Гусева вывезли из поселка Мошково Новосибирской области. Муж сестры полицейского пояснил, что это было сделано ради их безопасности. «Нам начали угрожать, всем членам семьи. Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно все проведем. Как только парень умер, близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем», — рассказал он.

По данным следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Абдуллаев, знакомый задержанного. Гусев начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

31 мая Гусева арестовали. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).