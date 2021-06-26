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В Ивановской области произошла стрельба

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ивановской области неизвестный открыл стрельбу. В результаты был убит один человек, еще двое ранены. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, между жителями города Кохма вспыхнул конфликт из-за денег. В итоге один из участников спора открыл огонь, из-за чего один человек погиб, а двое получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время стрелок закрылся в доме, отстреливается и отказывается выходить. Переговоры с ним ведут сотрудники полиции.

Вечером 24 июня стрельба произошла в том же регионе. 58-летний житель деревни Горяшино выстрелил в знакомого из пистолета из-за личной неприязни. С огнестрельным ранением груди мужчина был госпитализирован. Стрелявший скрылся.

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