Стали известны подробности стрельбы в Ивановской области

Следственный комитет России раскрыл подробности стрельбыв Ивановской области. Их сообщила «Ленте.ру» представитель регионального управления ведомства Юлия Вейсман.

По ее словам, вечером 24 июня 58-летний житель деревни Горяшино выстрелил в знакомого из пистолета из-за личной неприязни. С огнестрельным ранением груди мужчина был госпитализирован. Стрелявший скрылся.

Его обнаружили утром 25 июня в своем доме там же, в Горяшино. Он отказался добровольно сдаться бойцам спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии и открыл по ним прицельный огонь из автомата Калашникова. В ответ силовики начали отстреливаться. От полученного ранения подозреваемый скончался.

Сообщается, что в доме стрелка изъяли незаконное оружие — автомат и патроны. Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее 25 июня сообщалось, что в Ивановской области произошла перестрелка, в которой пострадал один человек. Силовики провели спецоперацию и ликвидировали стрелка.