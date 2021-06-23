Россиянин погиб в перестрелке деливших имущество родственников

В Ингушетии один человек погиб и двое попали в больницу с огнестрельными ранениями в результате перестрелки в селе Кантышево. Об этом в среду, 23 июня, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, предварительной причиной конфликта стало выяснение отношений между родственниками, которые не могли поделить имущество. На месте работает следственно-оперативная группа регионального МВД. Выясняются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 августа 2020 года сообщалось, что в ходе конфликта на почве межтейповой неприязни в ингушском городе Сунжа, в ходе которого драка между родственниками переросла в перестрелку, пострадали девять человек.