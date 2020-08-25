Перестрелка двух семей в Ингушетии попала на видео

Массовая драка в ингушском городе Сунжа в Ингушетии, сопровождающаяся стрельбой, попала на видео. Запись публикует Telegram-канал Life Shot.
На кадрах видно множество людей, слышны крики и звуки выстрелов.
По данным Life Shot, у 12 пострадавших огнестрельные, резаные и рубленые раны, сотрясения, переломы. Однако полицейским участники конфликта говорят другое: один из потерпевших заявил, что он «упал на камень трижды».
Ранее 25 августа сообщалось, что причиной межтейпового конфликта стала вакантная должность в поселковой администрации Нестеровское Сунженского района республики, на которую претендуют две местные семьи. Участники пришли на встречу с ножами и пистолетами.
Сейчас во дворе больницы Сунжи собралось около 50 родственников пострадавших. Там между ними продолжается разбирательство.