Перестрелка двух семей в Ингушетии попала на видео

Массовая драка в ингушском городе Сунжа в Ингушетии, сопровождающаяся стрельбой, попала на видео. Запись публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно множество людей, слышны крики и звуки выстрелов.

По данным Life Shot, у 12 пострадавших огнестрельные, резаные и рубленые раны, сотрясения, переломы. Однако полицейским участники конфликта говорят другое: один из потерпевших заявил, что он «упал на камень трижды».

Ранее 25 августа сообщалось, что причиной межтейпового конфликта стала вакантная должность в поселковой администрации Нестеровское Сунженского района республики, на которую претендуют две местные семьи. Участники пришли на встречу с ножами и пистолетами.

Сейчас во дворе больницы Сунжи собралось около 50 родственников пострадавших. Там между ними продолжается разбирательство.

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