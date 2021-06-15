Бывший российский полицейский пострадал в перестрелке между преступными группами

В Новосибирске пострадал бывший сотрудник полиции в перестрелке между преступными группами. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает «Тайга-Инфо».

По данным издания, ЧП произошло днем 14 июня на улице Серафимовича. Группа мужчин, скрываясь за легковым автомобилем, открыла огонь по оппонентам, прятавшимся за другой машиной. По словам очевидцев, в ходе разборки один человек получил ранение живота, второй — плеча.

Сообщается, что сильнее других пострадал бывший полицейский, которому оторвало палец и пробило пулей щеку.

Преступники, по предварительным данным, использовали травматическое оружие. По одной из версий, нападавшие принадлежат к так называемой ленинской преступной группе. Издание предполагает, что причиной конфликта могла стать профессиональная деятельность потерпевших, занимавшихся обналичиванием денег.

11 июня сообщалось, что в Москве суд вынес приговор банде из 11 бывших полицейских, занимавшихся грабежами под видом оперативных мероприятий.