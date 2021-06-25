В Ивановской области произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП произошло в деревне Горяшино Ильинского района. Там мужчина начал стрелять, в результате чего пострадал один человек, уточнил глава района Сергей Васютинский. С огнестрельным ранением потерпевшего госпитализировали.

Стрелявший оказал сопротивление, открыв стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В ответ силовики провели спецоперацию и ликвидировали стрелка.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.