Установлена причина смерти державшего оборону 12 часов мытищинского стрелка

Стали известны результаты экспертизы, которая установила причину смерти мытищинского стрелка Владимира Барданова. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

У погибшего оказалось два смертельных повреждения: пулевое ранение головы и перелом шеи, полученный в результате падения с крыши во время пожара и взрывов.

Эксперты выяснили, что Барданов в момент ЧП был трезв. В его крови не обнаружены следы наркотических веществ и алкоголя.

14 мая сообщалось, что Барданова тайно похоронили родственники. Церемония прощания с ним прошла в условиях строжайшей секретности, чтобы избежать огласки в прессе. На похоронах присутствовали только самые близкие.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему Барданову для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Хозяин особняка открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и устроил стрельбу. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, и Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже, при осмотре здания.