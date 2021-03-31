Прокурор раскрыл подробности спецоперации против стрелка из Мытищ

Прокурор подмосковных Мытищ Андрей Гвоздев, участвовавший в спецоперации против Владимира Барданова, устроившего стрельбу в поселке Новые Вешки, в интервью «Коммерсанту» раскрыл подробности произошедшего. По его словам, когда он приехал на место событий, там уже работали сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Гвоздев рассказал, что сначала с Бардановым пытались вступить в переговоры — стрелку звонили по всем доступным телефонам, затем пытались связаться с ним с помощью громкоговорителя. «К нему обращались мы, его дочь, другие родственники и друзья, но безрезультатно. Ни на какие контакты он не шел», — заявил прокурор.

По словам собеседника издания, операция затянулась на несколько часов, так как основной задачей спецназа было обеспечение безопасности жителей поселка и сохранности их имущества. Гвоздев уточнил, что Барданов первым открыл огонь по оперативникам, они в свою очередь пытались пресечь его действия.

Прокурор также опроверг информацию СМИ о том, что злоумышленник выпустил зверей из своего частного зоопарка, чтобы помешать спецоперации. «Животные все это время находились в специальных вольерах и не подвергались никакой опасности. Сейчас ими занимаются уполномоченные органы», — добавил Гвоздев.

Утром 30 марта Владимир Барданов оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия. Он забаррикадировался в своем особняке, бросил в силовиков гранаты и открыл огонь. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже, при осмотре здания.