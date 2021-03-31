Трон, доспехи и ручной пулемет в доме мытищинского стрелка показали на видео

Появилось новое видео с подробными кадрами интерьера в доме Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

На записи заметны позолоченные кресла, напоминающие трон, люстры в дворцовом стиле, гербы, лепнина и витражи. Дом также украшен многочисленными картинами, рыцарскими доспехами и шпагами.

На видео показано и оружие Барданова — модернизированный автомат Калашникова, охотничий карабин и ручной пулемет ДП-27.

Ранее следственный комитет предоставил «Ленте.ру» видеозапись из особняка стрелка. В объектив сотрудников правоохранительных органов попала часть боеприпасов Барданова.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему Владимиру Барданову, чтобы проверить сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и продолжил стрельбу. В итоге правоохранители приготовились к штурму особняка. Россиянин погиб при пожаре — дом он якобы поджег сам.