Ветеран МВД оценил арсенал мытищинского стрелка

Оружия и боеприпасов, которые были обнаружены в доме Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в элитном поселке Новые Вешки под Мытищами, могло бы хватить на целую роту. Так арсенал мытищинского стрелка оценил в беседе с «Московским комсомольцем» ветеран внутренних войск МВД Антон Белоцкий.

«Целые коробки, забитые патронами, некоторые даже еще запечатанные. Здесь уже не сотни — тысячи патронов. Хватит легко на роту бойцов... С таким арсеналом не 10 часов, а 10 суток, наверное, можно обороняться одному», — отметил собеседник издания.

Он также обратил внимание на то, что среди найденного у Барданова оружия и боеприпасов было много моделей, которые в настоящее время находятся на вооружении российской армии и других силовых спецподразделений и которых нет в свободной продаже. В частности, речь идет о наступательных гранатах РГ-42, РГД-5 и «лимонках». «Купить даже за большие деньги это практически не реально», — подчеркнул Белоцкий.

Кроме того, в доме стрелка нашли и так называемый цинк — жестяной короб защитного цвета, в котором находятся патроны для автоматического оружия. «Такие цинки есть только в силовых структурах, и они строго подотчетные. Вновь вопрос: как такой цинк попал к Барданову?» — задался вопросом эксперт.

Ранее сообщалось, что в доме Барданова нашли крупный склад оружия. Также стало известно, что в его арсенале, по официальным данным, были охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, ружье МЦ-109, винтовка с нарезным стволом и травматический пистолет Grand Power T10.

Утром во вторник, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему бизнесмену для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Владимир Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и устроил стрельбу. В итоге правоохранители приготовились к штурму. Барданов погиб при пожаре — его дом загорелся после обстрела термобарическими боеприпасами.