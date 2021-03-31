В доме стрелка из Мытищ нашли крупный склад оружия

В доме россиянина Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в Мытищах, нашли крупный склад оружия. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.

На фотографиях показаны различное стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что на Барданова официально были зарегистрированы некоторые виды оружия. В прошлом его несколько раз привлекали к ответственности, также он имел отдельный мотопарк. Помимо этого, он считался собственником автомобилей Infiniti QX80 и QX56.

На его имя часто выписывали штрафы за превышение скорости на дорогах. Кроме того, у россиянина были проблемы с кредиторами.

Ранее стало известно, что мытищинскому стрелку, тело которого нашли в его доме, должны назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Утром во вторник, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему россиянину для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и устроил стрельбу. В итоге правоохранители приготовились к штурму. Россиянин погиб при пожаре — дом загорелся после обстрела термобарическими гранатами.