Устроившему стрельбу в Мытищах россиянину проведут психологическую экспертизу

Владимиру Барданову, устроившему стрельбу в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах, в рамках уголовного дела, скорее всего, будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки его психического состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, она предназначена для того, чтобы установить психологические особенности человека и мотивы действий мужчины.

Ранее сообщалось, что было найдено тело Барданова. По информации источника в экстренных службах, найденное тело сильно обгорело. Поэтому специалисты будут проводить экспертизу ДНК.

Также отмечалось, что Барданов оставался в своем доме и мог погибнуть при пожаре. Возгорание началось из-за того, что злоумышленник устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме. По данным Telegram-канала Mash, дом загорелся после обстрела термобарическими гранатами.

В штурме принимали участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». Во время операции один из бойцов спецназа был ранен.

По данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке.