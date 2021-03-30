Спецназовца ранили в ногу при штурме дома мытищинского стрелка

Боец спецназа, принимающий участие в штурме дома россиянина, который устроил стрельбу в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах, получил ранение в ногу. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, в настоящее время жизни спецназовца ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что спецоперация по задержанию мытищинского стрелка вступила в активную фазу, и возле его дома завязался бой. Сообщалось, что в штурме принимают участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». До этого отмечалось, что злоумышленник устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме. В результате в доме начался пожар.