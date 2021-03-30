У дома стрелка из Мытищ завязался бой

У дома россиянина, устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах, завязался бой. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, спецоперация по задержанию злоумышленника вступила в активную фазу. «По сути, идет бой», — уточнил он.

В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что в спецоперации принимают участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». По его данным, в настоящее время на месте происшествия вместо одиночной стрельбы слышны очереди.

Ранее сообщалось, что 60-летний стрелок Владимир Барданов оказал сопротивление при задержании и устроил взрыв во время штурма дома силовиками. После этого в доме начался пожар.

По данным Следственного комитета, сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приехали к мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. В результате подозреваемый открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке.