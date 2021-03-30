Стрелок из Мытищ устроил взрыв во время штурма

Владимир Барданов, устроивший стрельбу в поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, оказал сопротивление при задержании. По предварительным данным, мужчина устроил взрыв во время штурма дома силовиками, сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что в доме начался пожар.

Ранее сообщалось, что полиции удалось задержать Барданова во время штурма, однако эти сведения не подтвердились.

По данным Следственного комитета, сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приехали к 60-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. В результате подозреваемый открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке.

На данный момент пострадавших в результате стрельбы нет.

Источники сообщают, что Барданов являлся владельцем автосервиса и частных охранных предприятий, которые в настоящий момент не функционируют. Большой арсенал оружия, предположительно, остался у него с тех пор.