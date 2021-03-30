Устроивший стрельбу в Мытищах оказался беглецом в федеральном розыске

Россиянин, открывший стрельбу в элитном поселке Новые Вешки в Мытищах, оказался беглецом в федеральном розыске: он подозревается в незаконном обороте оружия. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По данным Следственного комитета, сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приехали к 60-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия.

Мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке. На данный момент пострадавших нет.

Уточняется, что на мужчину зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое.

По информации Telegram-канала «Комсомольская правда», стрелявшим оказался Владимир Барданов — бывший владелец автосервиса и частных охранных предприятий, которые в настоящий момент не функционируют. Большой арсенал оружия, предположительно, остался у него с тех пор. Кроме того, есть версия, что зять находится в доме стрелка, чтобы помочь ему отстреливаться от полиции.

Ранее силовики начали штурм дома, в котором забаррикадировался подозреваемый.