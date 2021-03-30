Силовики начали штурм дома в элитном поселке под Москвой

Силовики начали штурм дома в подмосковном поселке Новые Вешки в Мытищах, где забаррикадировался стрелок. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, мужчина, открывший стрельбу из своего дома, отпустил двух детей, однако у него остается еще один заложник.
Согласно официальным данным МВД, утром 30 марта сотрудники МВД и ФСБ приехали осмотреть дом 60-летнего мужчины, чтобы проверить сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. После того, как силовики вошли на участок, подозреваемый открыл по ним огонь и бросил две гранаты.
Согласно последней информации, в стрельбе никто не пострадал.
Как сообщалось ранее, ФСБ проводит в поселке масштабную спецоперацию. Мужчина, открывший огонь, держал оборону больше четырех часов.