Появились подробности стрельбы в элитном поселке в Мытищах

На мужчину, открывшего стрельбу в элитном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что стрелок выпустил из дома на Прибрежной улице дочь и внука, однако продолжает удерживать в здании своего зятя.

По информации издания, стрелявшим оказался Владимир Барданов — бывший владелец автосервиса и частных охранных предприятий, которые в настоящий момент не функционируют. Большой арсенал оружия, предположительно, остался у него с тех пор. Кроме того, есть версия, что зять находится в доме стрелка, чтобы помочь ему отстреливаться от полиции.

Ранее силовики начали штурм дома, в котором забаррикадировался подозреваемый.

РИА Новости со ссылкой на следователей сообщает, утром сотрудники МВД и ФСБ приехали осмотреть дом 60-летнего мужчины, чтобы проверить сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. После того как силовики вошли на участок, подозреваемый открыл по ним огонь и бросил две гранаты.