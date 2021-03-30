Силовики задержали стрелка из Мытищ после штурма

Полиция задержала стрелка в подмосковных Мытищах Владимира Барданова после того, как его дом взяли штурмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщалось ранее, спецназ начал штурм дома в элитном поселке Новые Вешки в Мытищах, где забаррикадировался подозреваемый. Отмечалось, что мужчина выпустил из здания двух детей, однако с ним находился еще один заложник — по предварительным данным, зять стрелка.

Согласно официальным данным МВД, утром 30 марта полицейские приехали осмотреть дом 60-летнего мужчины, чтобы проверить сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. После того, как силовики вошли на участок, подозреваемый открыл по ним огонь и бросил две гранаты. В стрельбе никто не пострадал.

Источники сообщают, что стрелявшим оказался Владимир Барданов — бывший владелец автосервиса и частных охранных предприятий, которые в настоящий момент не функционируют. Большой арсенал оружия, предположительно, остался у него с тех пор.

Кроме того, стало известно, что мужчина является беглецом в федеральном розыске: он подозревается в незаконном обороте оружия.