Дикие животные с участка стрелка в Мытищах попали на видео

На видео попал зоопарк с дикими животными, который располагается на участке россиянина, устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в Мытищах. Кадры публикует Telegram-канал издания Baza.

На записи видны клетки с тигром, медведем и крокодилами.

Ранее сообщалось, что на стрелявшего завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников ФСБ и МВД. Отмечается, что они приехали к 60-летнему мужчине для проверки его на причастность к незаконному обороту оружия. В результате подозреваемый открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке.