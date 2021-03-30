На стрелявшего по полицейским в Мытищах завели дело

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников ФСБ и МВД на устроившего стрельбу в подмосковных Мытищах Владимира Барданова. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 30 марта, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке. На данный момент пострадавших нет.

Уточняется, что в настоящее время в доме мужчина находится один.

Ранее силовики начали штурм дома, в котором забаррикадировался подозреваемый.