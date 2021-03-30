Найдено тело устроившего стрельбу в Мытищах россиянина

Тело Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах, найдено. Об этом сообщают Telegram-каналы «112» и «Раньше всех. Ну почти». Информацию также подтверждает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Барданов оставался в своем доме и мог погибнуть при пожаре. Возгорание началось из-за того, что злоумышленник устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме. По информации Telegram-канала Mash, дом загорелся после обстрела термобарическими гранатами.

По данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке. Позже злоумышленник устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме.

В штурме принимали участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». Во время операции один из бойцов спецназа был ранен.