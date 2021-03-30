Спецназ начал покидать место перестрелки с мужчиной в горящем доме в Мытищах

Спецназ начал сниматься с места перестрелки в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Автомобили правоохранительных органов покинули территорию дома, где несколько часов шла операция по задержанию мужчины, который открыл огонь по сотрудникам полиции.

Ранее отмечалось, что устроивший стрельбу Владимир Барданов остался в горящем доме. По предварительным данным, он погиб при пожаре.

До этого поступали сообщения о том, что сотрудники силовых ведомств применили гранатомет для штурма его коттеджа. По информации Telegram-канала Mash, после обстрела термобарическими гранатами дом загорелся.

Также сообщалось, что Владимир Барданов подорвал лестницу на второй этаж в своем доме, оказывая сопротивление силовикам. При штурме дома мытищинского стрелка был ранен боец спецназа.

В штурме принимали участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». Прежде передавалось, что злоумышленник устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме. В результате в доме начался пожар.

По данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке.