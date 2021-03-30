Глава СКР взял на личный контроль дело о стрельбе в правоохранителей в Мытищах

Глава Следственного комитета (СКР) России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль дело о стрельбе в правоохранителей 60-летнего пенсионера в поселке Вешки в Мытищах. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 30 марта, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») УК РФ. По данным следствия, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке.

Спецоперация по задержанию злоумышленника вступила в активную фазу и продолжается до сих пор. В ней принимают участие спецназ Росгвардии, СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». Здание и все окна дома оказались оборудованы таким образом, что снайперам тяжело работать.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств применили гранатомет для штурма коттеджа мужчины, после чего дом загорелся.