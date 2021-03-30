Объяснена сложность задержания стрелка из Мытищ

Сотрудники спецслужб не могут задержать устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах Владимира Барданова из-за хорошо укрепленного коттеджа. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает Telegram-канал издания Daily Storm со ссылкой на почетного президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова.

Он объяснил, что здание и все окна дома оборудованы таким образом, что снайперам тяжело работать. «Насколько я видел, это серьезное сооружение, в котором не очень большие окна, что вызывает затруднение у снайперов, которые принимают участие в этой операции», — описал Гончаров дом стрелка. Кроме того, у злоумышленника имеется большой запас боеприпасов, который позволяет ему сдерживать штурм, добавил он.

Ранее сообщалось, что у дома стрелка завязался бой, спецоперация по задержанию злоумышленника вступила в активную фазу. В ней принимают участие спецназ Росгвардии, СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр».

Также 60-летний Барданов оказал сопротивление при задержании и устроил взрыв во время штурма дома силовиками. После этого в здании начался пожар.

По данным Следственного комитета, сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приехали к мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. В результате подозреваемый открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке.