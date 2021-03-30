Устроивший стрельбу в Мытищах россиянин остался в горящем доме

Устроивший стрельбу в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах Владимир Барданов остался в горящем доме. По предварительным данным, он погиб при пожаре. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств применили гранатомет для штурма его коттеджа. По данным Telegram-канала Mash, после обстрела термобарическими гранатами дом загорелся.

Ранее сообщалось, что Владимир Барданов подорвал лестницу на второй этаж в своем доме, оказывая сопротивление силовикам. Кроме того, при штурме дома мытищинского стрелка был ранен боец спецназа.

В штурме принимают участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». До этого отмечалось, что злоумышленник устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме. В результате в доме начался пожар.

По данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке.