Стрелок из Мытищ подорвал лестницу и разбросал 15 гранат

Устроивший стрельбу в элитном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах Владимир Барданов подорвал лестницу на второй этаж в своем доме, оказывая сопротивление силовикам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утверждается, что к настоящему моменту мужчина разбросал уже около 15 гранат, что сильно осложняет задачу сотрудникам Росгвардии.

Ранее сообщалось, что при штурме дома мытищинского стрелка был ранен боец спецназа.

По имеющимся данным, спецоперация по задержанию стрелка вступила в активную фазу, и возле его дома завязался бой. Сообщалось, что в штурме принимают участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». До этого отмечалось, что злоумышленник устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме. В результате в доме начался пожар.