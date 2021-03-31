Бизнесмен из Мытищ стрелял по силовикам из пулемета 1948 года

Бизнесмен Владимир Барданов, который открыл огонь по силовикам в подмосковном поселке Новые Вешки 30 марта, стрелял, в частности, из ручного пулемета Дегтярева 1948 года выпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, данное оружие уже обнаружено в сгоревшем доме стрелка. «Оно сильно обгорело, однако будет направлено на исследование», — пояснил источник.

Он добавил, что во время боя со спецназовцами Барданов перемещался по дому и несколько раз менял оружие. Так, позже на месте происшествия был найден принадлежавший ему пистолет-пулемет «Кедр» с глушителем — такой тип оружия в настоящее время находится на вооружении бойцов Росгвардии и МВД.

Ранее стало известно, что в доме Барданова нашли крупный склад оружия. Также сообщалось, что в его арсенале, по официальным данным, были охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, ружье МЦ-109, винтовка с нарезным стволом и травматический пистолет Grand Power T10.

Утром во вторник, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему бизнесмену для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Владимир Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и устроил стрельбу. В итоге правоохранители приготовились к штурму. Барданов погиб при пожаре — его дом загорелся после обстрела термобарическими гранатами.