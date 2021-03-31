Стрелок из Мытищ сам поджег свой коттедж

Россиянин Владимир Барданов, устроивший стрельбу в элитном поселке Вешки в Мытищах, сам поджег свой дом, после чего погиб. Об этом в среду, 31 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Утром во вторник, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему россиянину для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и устроил стрельбу. В итоге правоохранители приготовились к штурму. Россиянин погиб при пожаре — дом загорелся после обстрела термобарическими гранатами.