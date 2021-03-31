Появилось видео изнутри особняка стрелка из Мытищ

Следственный комитет России (СКР) показал видео особняка россиянина Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в Мытищах. Соответствующую запись «Ленте.ру» предоставила старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

На видеозаписи демонстрируется, как сотрудники правоохранительных органов проводят фотофиксацию помещения. В объектив также попала часть боеприпасов стрелка.

Утром во вторник, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему россиянину для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и устроил стрельбу. В итоге правоохранители приготовились к штурму. Россиянин погиб при пожаре — дом загорелся после обстрела термобарическими гранатами.