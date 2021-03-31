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Объяснена страсть стрелка из Мытищ к коллекционированию хищников

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Кадр: Telegram-канал BAZA

Россиянин Владимир Барданов, устроивший стрельбу в элитном поселке Вешки в Мытищах, коллекционировал у себя на участке хищников и других животных ради съемок фильмов. Его страсть объяснил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Барданов время от времени сдавал свой особняк вместе с частным зоопарком, устроенным им для съемок фильмов. В его зоопарке были кабан, два тигра, медведь, пума, козы, цесарки, курицы, павлин. Все животные целы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с 1 апреля этих животных планируется изымать. Будет решаться вопрос о том, куда их устроить.

Барданов устроил стрельбу утром во вторник, 30 марта. Сотрудники ФСБ и МВД пришли к нему для проверки сообщения о причастности к незаконному обороту оружия. 61-летний мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Затем он забаррикадировался в доме и продолжил стрельбу. Силовики приступили к штурму. В результате Барданов погиб при пожаре — дом он якобы поджег сам. На территории его участка нашли домашний зоопарк.

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