Мытищинского стрелка тайно похоронили

Мытищинского стрелка Владимира Барданова тайно похоронили родственники. Об этом «МК» сообщил адвокат Арслан Акавов, представляющий интересы семьи погибшего.

По его словам, церемония прощания с бизнесменом прошла в условиях строжайшей секретности в начале мая, чтобы избежать огласки в прессе. На похоронах присутствовали только самые близкие. Защитник не назвал кладбище, где захоронен погибший.

«Прощание с близким человеком не должно проходить в окружении камер», — подчеркнул адвокат.

Родственники пошли на уловку, чтобы организовать секретные похороны. Была запущена дезинформация о том, что тело погибшего не выдают родственникам. При этом до сих пор не установлена точная причина смерти Барданова, так как пока не готовы результаты экспертизы.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему Барданову для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Хозяин особняка открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и устроил стрельбу. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, и Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.