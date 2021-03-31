Следователи проверят действия участкового после стрельбы в Мытищах

После стрельбы, устроенной Владимиром Бардановым в поселке Новые Вешки под Мытищами, следователи решили проверить действия местного участкового. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейского проверят на соблюдение должностных инструкций. По предварительным данным, участковый не проверял, соблюдает ли Барданов условия хранения оружия.

По информации источника агентства, мытищинский стрелок имел разрешение на пять ружей и один пистолет.

Ранее сообщалось, что дома у Барданова обнаружен крупный склад оружия. В его арсенале, по официальным данным, были охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, ружье МЦ-109, винтовка с нарезным стволом и травматический пистолет Grand Power T10.

Утром во вторник, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему бизнесмену для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Владимир Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и устроил стрельбу. В итоге правоохранители приготовились к штурму. Барданов погиб при пожаре, который сам устроил.