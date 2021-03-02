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Студентка устроила стрельбу из пневматики в российском колледже

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Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Студентка техникума в Приамурье устроила стрельбу из пневматического пистолета. В обстоятельствах конфликта разбираются следователи, передает «Интерфакс».

Инцидент случился в Райчихинске 24 февраля. По информации следствия, в конфликт были вовлечены несколько молодых людей, а также несовершеннолетние. Во время стрельбы никто не пострадал.

В прокуратуре области уточнили, что стрелявшей студентке 16 лет, она использовала оружие, на которое необходимо специальное разрешение.

Ранее, в ноябре 2019 года, 19-летний Даниил Засорин из колледжа в Благовещенске открыл огонь по одногруппникам из помпового ружья Иж-81, которое ему удалось пронести под верхней одеждой. В результате один человек погиб, трое получили ранения, сам Засорин совершил самоубийство. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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