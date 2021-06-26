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Стрелком из Ивановской области оказался глава федерации тайского бокса

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Фото: Demian Stringer / Global Look Press

Устроившим стрельбу в деревне Горяшино Ивановской области 24 июня оказался президент Ярославской областной федерации тайского бокса Евгений Мареев, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Там подтвердили ранее появившуюся информацию, что стрелком был именно Мареев. В федерации тайского бокса Ярославской области уточнили, что ищут его. Кроме того, не подтвердили там и информацию, что мужчину ликвидировали при задержании.

Стрельба в Горяшино произошла вечером 24 июня. Сообщалось, что Мареев выстрелил в знакомого из пистолета из-за личной неприязни. С огнестрельным ранением груди пострадавший был госпитализирован.

Мареев скрылся, а на следующее утро его нашли в том же доме. Он отказался добровольно сдаться бойцам СОБРа и открыл по ним огонь из автомата. В ответ силовики начали отстреливаться. От полученного ранения подозреваемый скончался.

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