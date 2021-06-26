Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области

РЕН ТВ

В социальных сетях появились первые кадры из дома в городе Кохма Ивановской области, где неизвестный расстрелял из охотничьего ружья трех своих знакомых. Видеозапись публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На данной съемке видно место инцидента — двухэтажный жилой дом в частном секторе, а также работающих на месте сотрудников правоохранительных органов.

Стрельба произошла утром 26 июня. В ходе спора один из его участников открыл огонь. В итоге один человек погиб, а двое получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, конфликт случился из-за долга, который один из пострадавших отказался возвращать своему знакомому.