Устроивший стрельбу в водно-моторном клубе россиянин задержан

В Калининграде задержан мужчина, устроивший стрельбу в водно-моторном клубе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В ходе перепалки с членами водно-моторного клуба мужчина выстрелил из травматического пистолета, который был у него при себе. В результате вооруженного конфликта три человека пострадали и обратились за медицинской помощью.

Стрелявшего мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы, он доставлен в дежурную часть.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 9 июля сообщалось, что подростки обстреляли из ружей детский лагерь в лесу. Стрельбу устроили юнармейцы во главе со своим преподавателем, который хотел научить детей находиться в экстремальных условиях.