Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

«6 июля 2021 года около 4 часов (22:00 мск 5 июля) в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей машине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство». Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы.

Ранее в Тульской области россиянин погиб в массовой драке с участием 30 человек в баре. По данным следствия, в баре возник конфликт между двумя посетителями, который перерос в массовую драку. Во время потасовки 39-летний местный житель несколько раз ударил ножом 26-летнего жителя города Щекино. Его с ножевыми ранениями госпитализировали.