Группа российских подростков обстреляла из ружей детский лагерь в лесу

Следственный комитет России начал проверку после инцидента, произошедшего в палаточном детском лагере, устроенном в лесу Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Предварительно установлено, что 50 детей с тренерами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь на двое суток. Вечером 5 июля из леса выскочили четверо подростков и начали стрельбу в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы.

Доследственная проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Стрельбу устроили юнармейцы во главе со своим преподавателем. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По их словам, после выстрелов у всех началась паника, у детей — истерика. «Думали, что произошла ситуация, как в Казани», — отметили они.

Преподаватель юнармейцев рассказал, что он со своими ребятами сидел в кустах и ждал, когда взрослые покинут лагерь, чтобы научить детей находиться в экстремальных условиях.

Директор молодежного центра поручил своим подчиненным «срочно замять ситуацию». Детям сказали, что была учебная тревога, и настоятельно просили не рассказывать родителям о произошедшем.