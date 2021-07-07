Расстрелявший двух человек из-за громкой музыки россиянин задержан

В Чите сотрудники полиции задержали россиянина по подозрению в убийстве женщины и ранении мужчины, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.

По словам Маркова, в ночь с 6 на 7 июля следователи и сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в одном из частных домов поселка Каштак в Чите. При обыске у него обнаружили и изъяли самодельное стреляющее устройство и несколько патронов к нему.

По версии следствия, россиянин расстрелял мужчину и женщину из самодельного гладкоствольного стреляющего устройства 32 калибра. От полученных травм женщина скончалась на месте, мужчина был доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Задержанный был допрошен следователями и признался в убийстве. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мотивом преступления стала музыка, которая играла в машине и якобы мешала мужчине спать. В ближайшее время ему предъявят обвинение и направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что россиянин был ранее судим.

6 июля около 4 часов утра по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей машине тело женщины с признаками насильственной смерти. Также с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство».