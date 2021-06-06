МВД отреагировало на массовую драку со стрельбой в Москве

Полиция проводит проверку по факту массовой драки со стрельбой на севере Москвы. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на МВД.

Отмечается, что полицейские задержали 19 человек, информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что участниками драки в Москве оказались нацисты и антифашисты. Группировка «White nights skins» собралась на концерт в заведении на Дмитровском шоссе, однако туда же прибыли участники ультралевого движения «Антифа».

Антифашисты решили разогнать сторонников «White nights skins», однако последние не захотели уходить и напали первыми. Массовая драка продолжилась на Дубнинской улице.