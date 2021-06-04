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В российском городе подростка избили за пляжное полотенце

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске компания молодых людей избила 16-летнюю девушку за то, что та шла по пляжу и случайно наступила на их полотенце. Об этом сообщает портал «Тайга.инфо».

По данным местного агентства безопасности «Гвардия», наряд которого вызвали на место происшествия, драка произошла уже после того, как девушка вместе с 10-летним братом ушла с пляжа. Компания из трех 18-летних девушек и двоих молодых людей того же возраста догнали девочку с братом и напала на них с кулаками.

В итоге подросток составила на них заявление в полицию, а всю компанию уже задержали.

В мае прошлого года подросток из Стерлитамака избил пожилого мужчину, который вылил ведро воды на шумную компанию возле своего дома. В МВД узнали об этом из роликов, опубликованных в соцсетях. Опубликовавший видео аноним заявил, что изначально подросток хотел просто пошутить над пожилым человеком.

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