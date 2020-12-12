Россия
 
Последние новости
Российский «Владимир Мономах» впервые выпустил четыре «Булавы»
В Армении открыли памятный камень на месте гибели российских летчиков
Стало известно о повышении тарифов на проезд в Москве 
Женщина попыталась подобрать позу для фото и умерла
На МКС снова отключилась система получения кислорода
Российские биатлонисты установили новый антирекорд
Глава Армении на фоне протестов встретился с кандидатом в премьеры от оппозиции
В США побит рекорд по заболеваемости коронавирусом
Россиянам дали советы по приготовлению новогоднего стола
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские подростки жестоко избили сверстницу и сняли это на видео

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Тульской области подростки сняли на видео жестокое избиение сверстницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 9 декабря, в городе Киреевске. Девочка-подросток жестоко избила сверстницу, в то время как другие подростки снимали избиение на видео.

В СКР отметили, что по факту случившегося была начата проверка. «Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по результатам проверки следователями будет дана юридическая оценка работе органов по профилактике правонарушений среди школьников в городе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российских подростков заберут из семей за жестокое избиение ребенка на камеру
Росгвардейца заподозрили в избиении подростков
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником