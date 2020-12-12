Российские подростки жестоко избили сверстницу и сняли это на видео

В Тульской области подростки сняли на видео жестокое избиение сверстницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 9 декабря, в городе Киреевске. Девочка-подросток жестоко избила сверстницу, в то время как другие подростки снимали избиение на видео.

В СКР отметили, что по факту случившегося была начата проверка. «Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по результатам проверки следователями будет дана юридическая оценка работе органов по профилактике правонарушений среди школьников в городе.