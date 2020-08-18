Российских подростков заберут из семей за жестокое избиение ребенка на камеру

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Двух подростков из Камня-на-Оби в Алтайском крае заберут из семей после того, как они на камеру избили 13-летнего ребенка — их родителей лишили родительских прав. Об этом рассказала детский омбудсмен по региону Ольга Казанцева, сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Одного из несовершеннолетних отправят в спецшколу, второго — в детдом или к опекунам. В избиении кроме них участвовали еще двое подростков. Один из них уже провел 30 суток в центре содержания несовершеннолетних, с другим ведется индивидуальная профилактическая работа — раньше он не сталкивался с правоохранительными органами. Все участники драки жили в неблагополучных семьях, уточнила Казанцева. Она добавила, что сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как пишет «Подъем», конфликт произошел 2 июня. На кадрах видно, что один из подростков бьет сидящего на камне мальчика руками по голове и телу, после чего второй подходит к пострадавшему сзади, бьет его ногой в область шеи и сталкивает с камня. Во время избиения оба нападавших смеются.

После нападения мальчика госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Его опекунша рассказала, что он пас коз недалеко от дома и решил, что подростки хотят с ним познакомиться. Она добавила, что на видео попала лишь часть драки — подростки продолжили избивать мальчика под забором, пока это не увидела соседка и не прогнала их. Придя домой, мальчик смыл грязь и кровь и ничего не рассказал опекунше — она увидела отеки на следующий день и вызвала полицию.