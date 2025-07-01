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08:46, 1 июля 2025Россия

Российского подростка придавило камнем

В Свердловской области 14-летнего подростка придавило огромным камнем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кушве Свердловской области 14-летнего подростка придавило огромным камнем возле старых карьеров. Об этом сообщили в Минздраве российского региона.

Юноша находился в сознании, однако самостоятельно выбраться не мог. Спасатели и медики прибыли на помощь к нему спустя девять минут. «Все понимали, что любое неправильное движение может привести к тяжелым последствиям», — отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в Кушвинскую больницу, где ему стабилизировали состояние. Впоследствии школьника транспортировали в Девятую детскую больницу Екатеринбурга для проведения хирургического вмешательства.

Там врачи решили применить вакуумную терапию, чтобы ускорить заживление поврежденных тканей и снизить риск осложнений. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Московской области на строительной площадке бетонная плита упала на двух школьников и придавила их.

ЖЗЛ
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