Российского подростка придавило камнем

В Свердловской области 14-летнего подростка придавило огромным камнем

В Кушве Свердловской области 14-летнего подростка придавило огромным камнем возле старых карьеров. Об этом сообщили в Минздраве российского региона.

Юноша находился в сознании, однако самостоятельно выбраться не мог. Спасатели и медики прибыли на помощь к нему спустя девять минут. «Все понимали, что любое неправильное движение может привести к тяжелым последствиям», — отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в Кушвинскую больницу, где ему стабилизировали состояние. Впоследствии школьника транспортировали в Девятую детскую больницу Екатеринбурга для проведения хирургического вмешательства.

Там врачи решили применить вакуумную терапию, чтобы ускорить заживление поврежденных тканей и снизить риск осложнений. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Московской области на строительной площадке бетонная плита упала на двух школьников и придавила их.